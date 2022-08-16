Burcu Özberk ıslak ıslak paylaştı, tenini gören vuruldu! 'Herkes sığınaklara...'

Sevilen oyuncu Burcu Özberk, tatilden karelerini paylaştı. Güzelliği ile herkesi etkileyen Özberk, sosyal medyayı yıktı geçti.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Burcu Özberk, 11 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakterine hayat veren Özberk, asıl ününü Güneşin Kızları'nda kazandı.

Hande Erçel, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş ile birlikte başrolü paylaşan Burcu, burada Nazlı karakterine hayat verdi.

Bu dizide yakaladığı ünü kaybetmeyen oyuncu, akabinde Aslan Ailem ve Afilli Aşk projelerinde boy gösterdi.

Afilli Aşk dizisinde ününü ikiye katlayan güzel ve başarılı isim, Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

2020 yılında FOX'ta yayınlanan Çocukluk dizisi pek tutmadı ancak oyuncu ardındna yer aldığı Aşk Mantık İntikam ile yıldızını yeniden parlattı.

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra'ya hayat veren Burcu Özberk, dizinin sona ermesinin ardından soluğu tatilde aldı.

Önce Bali'ye ardından Bodrum'a giden güzel isim, tatil karelerini sosyal medyadan paylaşmayı ise ihmal etmiyor.

Burcu Özberk şov yaptı

Tatil karelerini peş peşe yayınlayan oyuncu, adeta şov yaptı. Kusursuz fiziğini gösteren Burcu, denizden çıktıktan sonra çektirdiği kareleri ile olay oldu.

Burcu Özberk'in güzelliğine hayranları kayıtsız kalamadı.Güzel isme yorum ve beğeni yağdı.

Zaman zaman tatile ara veren ve İstanbul'a gelen oyuncu, yeni sezonda Murat Boz ile film çekecek.

Çekeceği film için heyecanlı olan Özberk, tatilden pozlarıyla adından bir süre daha söz ettirecek gibi duruyor..

Oyuncu ayrıca, Murat Boz ile ilk kez bir projede yer alacak.