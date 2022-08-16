Petrol
94.99
-0.12%
Euro
18.243
-0.06%
Dolar
17.9634
0.03%
Altın
1.023
-0.38%
Borsa
2828
-1.01%
Bitcoin
432.960
-0.60%
BTXN Coin
6.18
-4.03%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Burcu Özberk ıslak ıslak paylaştı, tenini gören vuruldu! 'Herkes sığınaklara...'

    Sevilen oyuncu Burcu Özberk, tatilden karelerini paylaştı. Güzelliği ile herkesi etkileyen Özberk, sosyal medyayı yıktı geçti.
    • 16.08.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 17:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burcu Özberk ıslak ıslak paylaştı, tenini gören vuruldu! 'Herkes sığınaklara...'

    Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Burcu Özberk, 11 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi.

    Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakterine hayat veren Özberk, asıl ününü Güneşin Kızları'nda kazandı.

    Hande Erçel, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş ile birlikte başrolü paylaşan Burcu, burada Nazlı karakterine hayat verdi.

    Bu dizide yakaladığı ünü kaybetmeyen oyuncu, akabinde Aslan Ailem ve Afilli Aşk projelerinde boy gösterdi.

    Afilli Aşk dizisinde ününü ikiye katlayan güzel ve başarılı isim, Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

    2020 yılında FOX'ta yayınlanan Çocukluk dizisi pek tutmadı ancak oyuncu ardındna yer aldığı Aşk Mantık İntikam ile yıldızını yeniden parlattı.

    Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra'ya hayat veren Burcu Özberk, dizinin sona ermesinin ardından soluğu tatilde aldı.

    Önce Bali'ye ardından Bodrum'a giden güzel isim, tatil karelerini sosyal medyadan paylaşmayı ise ihmal etmiyor.

    Burcu Özberk şov yaptı

    Tatil karelerini peş peşe yayınlayan oyuncu, adeta şov yaptı. Kusursuz fiziğini gösteren Burcu, denizden çıktıktan sonra çektirdiği kareleri ile olay oldu.

    Burcu Özberk'in güzelliğine hayranları kayıtsız kalamadı.Güzel isme yorum ve beğeni yağdı.

    Zaman zaman tatile ara veren ve İstanbul'a gelen oyuncu, yeni sezonda Murat Boz ile film çekecek.

    Çekeceği film için heyecanlı olan Özberk, tatilden pozlarıyla adından bir süre daha söz ettirecek gibi duruyor..

    Oyuncu ayrıca, Murat Boz ile ilk kez bir projede yer alacak.

    Burcu Özberk ıslak ıslak paylaştı, tenini gören vuruldu! Herkes sığınaklara... #1

    Burcu Özberk ıslak ıslak paylaştı, tenini gören vuruldu! Herkes sığınaklara... #2

    Burcu Özberk ıslak ıslak paylaştı, tenini gören vuruldu! Herkes sığınaklara... #3


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna, Rus Wagner paralı askerlerinin üssünü vurdu
    Dünya

    Ukrayna, Rus Wagner paralı askerlerinin üssünü vurdu

    İndirimli ürünlere olan ilgi ciroyu katladı
    Ekonomi

    İndirimli ürünlere olan ilgi ciroyu katladı

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir