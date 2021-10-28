Buse Varol'dan zehir zemberek sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü

Boşanma iddialarına sinirlenen Buse Varol, bir magazin programına konuştu. Dikkat çeken açıklamalar yapan Varol, "Hiçbir sıkıntımız yok" diyerek boşanma iddialarına nokta koydu.

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefat haberiyle sarsılırken, uzun bir süredir sessizliğini koruyordu.

Kardeşinin çocuklarına babalık yapan ve sadece onlarla ilgilenen Alişan, Buse Varol'un desteğiyle bu süreci atlatmaya çalıştı.

Ancak Buse ve Alişan hakkında son zamanlarda boşanacakları yönünde iddialar gündeme gelmeye başladı.

Çift geçtiğimiz hafta arkadaşlarıyla bir tatile çıkarak Monaco'ya gitmişti ancak boşanma iddiaları kafaları karıştı.

İkili çıkan bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, Alişan eşiyle beraber bir fotoğraf paylaştı.

Bu fotoğrafın ardından 2. Sayfa programına konuşan Buse Varol, boşanma iddialarına açıklık getirdi.

BUSE VAROL'DAN BOŞANMA AÇIKLAMASI

Buse Varol yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntımız evlilikle alakalı ya da aile ile alakalı hiçbir şey yok. Birisi bir haber yapmış, YouTube kanalında birisi hiç tanınmayan. Tıklansın diye 'ünlü çift boşanıyor' yazmış. Galiba Alişan'la fotoğraf paylaşmıyorum diye böyle bir haber çıktığını düşünüyorum. Ama öte yandan da şöyle bir durum var; Selçuk'un eşi Merve benim eltim ama kız kardeş gibiyiz gerçekten. Bu süreci elimizden geldiğince onun yanında olup birlikte atlatmaya çalışıyoruz.

Bu dönemde Alişan'la fotoğraf paylaşıp aşk pozları vermek istemedim. Kendimce bunu doğru bulmadım Merve'ye karşı. Orada eltim eşini kaybetmiş ben kocama sarılarak el ele tutuşarak 'aşkım, canım, cicim' fotoğrafları koymak istemedim. Bu yüzden de uzun zamandır paylaşım yapmıyorum Alişan'la...

Bundan da çıkmış olabileceğini düşünüyorum. Ama herkesi aydınlatayım hiç böyle bir şey yok. Güzel bir evliliğim var ve iki tane küçük çocuğum var. Gerçekten mutluyum her şey yolunda, sadece şu anda insanların birazcık hassas olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz çok büyük bir acı yaşıyoruz ailecek. Bu süreçte hep ona destek oluyorum.

Biz bu kadar acı ve kötü şeyler yaşarken insanların da bir şekilde üzerine daha çok yalan yanlış haberlerle bir şeyler paylaşıyor olması açıkçası beni çok üzdü. Ama böyle bir şey kesinlikle ama kesinlikle yok. Allah inşallah hiçbir şekilde de yaşatmaz. Hiçbir sorun yok şu anda."





"YENİ BİR DİZİYE BAŞLIYORUM"

Eşi ile çekildiği fotoğrafların bir kısmını kaldırmasıyla ilgili de konuşan Buse Varol, "Çocuklardan dolayı oyunculuğa üç sene ara verdim. Birazcık daha şeydi doğum fotoğraflarım, aile fotoğraflarım, annem, babam, kardeşim, eşim, çocuklarım... Hep böyle bir profilim vardı Instagram'da.

Şimdi yeniden bir diziyle anlaştım. İnşallah da aralık da başlayacağım. O yüzden Instagram'ımda bir temizlik yaptım kendimce. Sadece kendi fotoğraflarım olsun işle ilgili şeyler paylaşayım diye. " dedi.