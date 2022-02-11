Camdaki Kız tahtını kaptırdı! Reyting sonuçları 10 Şubat 2022 Perşembe: Hangi dizi birinci oldu?

Camdaki Kız tahtını kaptırdı! Reyting sonuçları 10 Şubat 2022 Perşembe: Hangi dizi birinci oldu?

Dün akşam Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Mahkum, Barbaroslar gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 10 Şubat 2022 Perşembe reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

10 Şubat 2022 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Kolonya Cumhuriyeti, Fox TV’de Mahkum, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show TV’de Güldür Güldür Show, Tv8'de Kırmızı Oda yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 10 Şubat 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 10 Şubat 2022 Perşembe reyting sonuçları…

10 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Şubat 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Mahkum, ikinciliği Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncülüğü Bir Zamanlar Çukurova aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Mahkum, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM