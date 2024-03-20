Canlı yayında şaşkına çeviren olay: Damadıyla kaçıp hamile kaldı Müge Anlı'nın programına başvuran 18 yaşındaki Nehir, 24 yaşındaki dini nikahlı eşi Selahattin'in annesiyle kaçtığını söyledi. Talihsiz genç kız, "Kocam dediğim bir çocuğumun babası sevgilim, annemle kaçtı. Bir de bana 'Senin veremediğin ilgiyi annen verdi' diyerek mesajlar gönderdi" dedi.

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ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'te pes dedirten bir olay ele alındı.

Programa başvuran Nehir isimli kadın, kocasının annesiyle kaçtığını öne sürdü.

18 yaşındaki Nehir, resmi nikahı olmadığı Selahattin ile bir süredir aşk yaşadığını ve ilişkilerinden bir bebekleri olduğunu söyledi.

"24 yaşındaki sevgilim, 40 yaşındaki annemle kaçıp bana hakaretler etti"

Genç kadın, "24 yaşındaki sevgilim, 40 yaşındaki annemle kaçıp bana hakaretler etti. Kaçtıktan sonra bana attığı mesajlarda 'Biz birbirimizi sevdik, sen bana vermediğin ilgiyi annen verdi. Sen onun tırnağı bile olamazsın. Kaçmamızı annen istedi, biz mutluyuz. Allah mutluluğumuzu bozmasın' dedi." sözleriyle dinleyenleri şoke etti.

1 yaşında bebeği olduğunu söyleyen Nehir, anne ve sevgilisinin kaçarken kendisinin biriktirdiğini 2 burma bileziği ve 11 bin TL'yi de aldıklarını da sözlerine ekledi.

Kaçan ikilinin TikTok'ta birbirini öperken çekilen videosunu gören Müge Anlı, "Yuh devenin nalı. Bana izlettiklerinde inanmadım Nehir olduğunu düşündüm. Filtrelerle kendisini öyle bir yapmış ki ben tanıyamadım. Bu nitelikli dolandırıcılık." dedi.

"Kaçmadım sadece ona yardımcı oldum"

Canlı yayına bağlanan Selahattin, "Ne o beni mutlu edebildi ne de ben onu. Ben kaçmadım sadece ona yardımcı oldum. O TikTok'taki görüntüler normal Şirin hep böyle videolar çekiyordu zaten. Ben de sıcakkanlı biriyim. Ben onu Adana'ya götürüp bıraktım. O videolar çok önceden çekildi Nehir de biliyor onları." diyerek olayı reddetse de Müge Anlı "Başlatma sıcakkanlılığından. Sen bu kadınla kaçtın mı kardeşim? Bir şey yapıyorsan da delikanlı gibi arkasında dur." diye bağırdı.

"Düşmanım olsa böyle yapmazdı, öz annem beni sırtımdan bıçakladı"

Nehir telefondaki sevgilisine "Sen geliyordun, annemle benim ortamızda yatıyordun. Bana dönüp uyumak yerine ona dönüp uyuyordun" dedi ve ekledi:

"Düşmanım olsa böyle yapmazdı, öz annem beni sırtımdan bıçakladı. Boynumu kılıçla kesip bir köşeye attı. 18 yaşındayım ama hiçbir şeye hevesim kalmadı. Ölürsem çocuğuma kim bakacak diye ameliyat olmuyorum. Bileğimdeki cumhuriyeti çıkarıp gözümün önünde annemin koluna taktı. Kafama silahla vurdu, bıçakla saldırırdı. Ufak bir tartışmamızda beni boğmaya çalıştı ama annesi ve babası durdurdu."

Anne canlı yayına bağlandı: Benim de haklarım var

Müge Anlı canlı yayına bağlanan anneye ise "Sen kızının çocuğunun babasıyla mı kaçtın?" diye sorunca Şirin ise "Damadın yanında değilim ben. Kızım iftiracı. Benim de kadın haklarım var." dedi.

"Ne hakkın var ya? Kadın haklarını sapıttırmayalım. Bunun kadın hakkıyla alakası yok. Kadının hakkı varsa senin dört yaşındaki çocuğunun hakkı ne, kızının hakkı ne? Bunlar kadın değil mi?" diye tepki gösteren Müge Anlı sinirlerine hakim olmaya çalışırken Şirin "4 yaşındaki çocuğumu istedim vermediler" dedi.

"Annem bana Şahin'den hamile olduğunu kendisi söyledi"

Şirin'in eşi Savaş da "Kendi damadından çocuk yapacağın da mı yalan?" deyince Nehir de "Annem bana kendisi söyledi, 'Şahin'den bir aylık hamileyim ben' dedi" açıklamasıyla ağızları açık bıraktı.