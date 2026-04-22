Kuruluş Orhan izleyicisini şaşırtan karar! Yayın akışı değişti: İşte sebebi

ATV’nin çarşamba akşamlarına damga vuran dev yapımı Kuruluş Orhan’da, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek 22. bölüm için geri sayım sürüyor.

Kanalın güncel yayın akışını kontrol eden binlerce takipçi, heyecanla beklenen yeni bölümü göremedi.

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş’ta yaşanan üzücü olay sonrası ekrana ara veren dizinin bu hafta da yayınlanmaması, izleyiciler arasında merak konusu oldu.

Peki, Kuruluş Orhan bu hafta neden yok?

BU KEZ MAÇA TAKILDI

Geçtiğimiz hafta yaşanan toplumsal yas nedeniyle ekranlara ara veren dizi, bu çarşamba ise Ziraat Türkiye Kupası engeline takıldı.

ATV yayın akışına göre, saat 20:30’da başlayacak olan Galatasaray - Gençlerbirliği çeyrek final mücadelesi nedeniyle dizinin 22. yeni bölümü bir hafta daha ertelendi.