Kobra Murat öldü mü? "Evinde ölü bulundu" iddiası

Manisa'da yaşayan 'Kobra Murat' lakaplı bir vatandaşın ölüm haberi sosyal medyayı karıştırdı.

Roman müziğinin sevilen isimlerinden Kobra Murat'ın öldüğünü sanan kullanıcılar, konuyu trendlere taşıdı.

Kobra Murat'tan isim benzerliği yüzünden hakkında çıkan ölüm iddiasına kısa sürede açıklama geldi.

"YANLIŞ HABER"

Kobra Murat, bir isim benzerliğinin yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Duyuru yanlış haber. Haberdeki abimizin de lakabı 'Kobra Murat' imiş. Manisa'da evinde ölü bulunmuş. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, kabri nurla dolsun. Peygamber efendimizin komşusu olsun inşallah."