Bu akşam (22 Nisan) Yeraltı var mı, yeni bölüm mü? NOW TV yayın akışı...

Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan ve bölümü revize edilen Yeraltı dizisi için bekleyiş başladı. İzleyiciler, yeni bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İşte, NOW TV 22 Nisan 2026 yayın akışı ve detaylar...
NOW TV'nin iddialı mafyatik dizisi "Yeraltı", çarşamba akşamları yayınlanıyor.
Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan, Sümeyye Aydoğan, Deniz Can Aktaş gibi isimlerin yer aldığı dizi, her bölümüyle adından söz ettiriyor.
Geçen hafta ise yeni bölüm, yaşanan okul saldırılarının akabinde ekrana gelmedi ve hatta revizeler yapıldı.
Şiddet unsurlarının yeniden gözden geçirildiği dizi ile ilgili "bu akşam yayınlanacak mı" sorusu merak ediliyor.
Peki; 22 Nisan Çarşamba Yeraltı dizisi var mı, yeni bölüm mü? İşte, yayın akışı...
BU AKŞAM YERALTI DİZİSİ VAR MI
Yeraltı dizisi, 22 Nisan Çarşamba akşamı yeni bölümü ile saat 20.00'de NOW TV'de yayınlanacak.
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Yeraltı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Yeraltı