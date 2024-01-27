Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un unutulmaz dizisi Medcezir ile adını geniş kitlelere duyuran Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Bir süredir ekranlardan uzak olan 45 yaşındaki Mine Tugay, hem oyunculuğuyla hem de muhteşem güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Yaklaşık 4 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından sık sık paylaştığı güncel ve etkileyici pozlarla hayranlarını adeta büyülüyor.
Son paylaşımlarıyla da büyük ilgi gören ünlü oyuncu, takipçilerinin beğenisini kazandı.
Ceketinin altını giymeyi unuttu
Ünlü oyuncu Mine Tugay, ceketinin altına sadece çizmesini çekerek kamera karşısına geçti, verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
İşte o cesur kareler...
Güzel oyuncunun cesur kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçilerinden "Yakıyorsun Mine Hanım", "Yıllanmış şarap mübarek", "Her halin ömre bedel" gibi yorumlar geldi.