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Ceketinin altına hiçbir şey giymedi! Mine Tugay’dan cesur kareler: "Fizik dediğin…"

Ceketinin altına hiçbir şey giymedi! Mine Tugay’dan cesur kareler: "Fizik dediğin…" 45 yaşındaki Mine Tugay, sosyal medyadaki cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu bu kez sadece ceketiyle poz verdi. O kareleri gören kayıtsız kalamadı.