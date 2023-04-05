Celal Şengör'ün dövme yorumu viral oldu: "Ben kağıt değilim kardeşim" Prof. Dr. Celal Şengör, Youtube'da katıldığı bir programda yaptığı dövme yorumu ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son dönemin en popüler isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Celal Şengör sık sık sosyal medyada gündeme geliyor.

Yapısal yer bilimi ve tektonik dallarındaki çalışmaları ile tanınan jeolog ve bilim insanı Celal Şengör'ün katıldığı programlarda söylediği bazı sözler kısa sürede adeta viral oluyor.

Celal Şengör, Youtube'da bulunan Kafa TV isimli kanalda yayınlanan 'Olmasaydı Ne Olurdu' programına konuk oldu.

Programın sunucusu Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Celal Şengör'ün dövme hakkında yaptığı açıklama sosyal medyada gündeme oturdu.

Candaş Tolga Işık'ın "Hiç dövme yaptırmayı düşündünüz mü hocam?" sorusuna yanıt veren Celal Şengör "Tamamen saçma bir şey, ben kağıt değilim üzerime yazacak bir şeye gerek yok." ifadelerine yer verdi.

Celal Şengör'ün bu ifadeleri sosyal medyada uzun süre gündem oldu. İşte o anlar..