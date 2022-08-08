Cemal Enginyurt, basın camiasından özür diledi

Katıldığı televizyon programında Latif Şimşek'i koruması olduğu iddia edilen kişiyle birlikte darbeden Cemal Enginyurt, "Türk Milletinden, kamuoyundan ve basın camiasından özür diliyorum" dedi.

TV 100'de Pınar Ardor'un sunduğu Gündeme Dair programına Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek, gazeteci Barış Yarkadaş ve yazar Doğan Çağlar konuk oldu.

Programın ilerleyen saatlerinde Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek arasında tartışma çıktı.

Canlı yayında kafa kafaya geldiler

Tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili görüşlerin sunulduğu esnada Şimşek, "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez." dedi.

Bunun üzerine Cemal Enginyurt "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri." diyerek tepki gösterdi.

Şimşek'in de "Sen bırak bu işleri." şeklinde cevap vermesinin ardından iki isim, canlı yayında kafa kafaya geldi.

Cemal Enginyurt ile Latif Şimşek canlı yayında burun buruna geldi - VİDEO





Darbedilen Latif Şimşek şikayetçi oldu

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Cemal Enginyurt ve koruması, gazeteci Latif Şimşek'e saldırdı.

Darbedilen Latif Şimşek, Cemal Enginyurt ve korumasından şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Koruma tutuklandı

Yaşanan olayın ardından Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen kişi, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Başsavcılık, Cemal Enginyurt hakkında soruşturma evrakınında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceğini bildirdi.

Cemal Enginyurt ve korumasının Latif Şimşek'e saldırı anı - VİDEO





Cemal Enginyurt, özür diledi

Diğer yandan Cemal Enginyurt, yaşanan olayların ardından bugün Twitter hesabından açıklama yaptı.

Cemal Enginyurt, "Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olarak, Türk Milletinden, kamuoyundan ve mesleğini layıkıyla yerine getiren Basın camiasından özür diliyorum." diyerek özür mesajı paylaştı.



Enginyurt, yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

"TV100 programında özen ve itidal dışı davranışta bulundum"

"6 Ağusyos 2022 Cumartesi gecesi katıldığım TV100 programında 'KPSS sorularının çalınması, son günlerde Cemevlerine düzenlenen saldırıların ve Balıklı Rum Hastanesi yangınının, 6'lı Masa ve FETÖ terör örgütü tarafından organize edildiği' gibi, ağır tahrik edici beyan, ima ve iftiralara ilaveten, son olarak 'Polis ve Devlet düşmanı' suçlamaları karşısında, Milletvekili ve taşıdığım siyasi sorumluluğun gereği olarak, göstermem gereken dikkat, özen ve itidal dışı davranışta bulundum.





"Programa katılmam en büyük hatam olmuştur"

Bu itibarla, gösterdiğim sert tepkiden dolayı, verilen reklam arasında meydana gelen ve hiçbir şekilde onaylamadığım olaylar, şahsımı, Demokrat Parti camiasını ve kamuoyunu rahatsız etmiştir.

Bu vesile ile ifade etmek isterim ki, siyasi sıfat ve sorumluluklarımıza denk katılımcıların bulunmadığı TV programlarına katılmam en büyük hatam olmuştur.

"Basın camiasından özür diliyorum"



Ayrıca, kamuoyunda bilgi kirliliği yaratmak için şahsımla illiyet bağı kurdurulmaya çalışılan ne resmi ne de gayri resmi bir korumam bulunmamaktadır.

Bu istenmeyen görüntüler nedeniyle, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olarak, Türk Milletinden, kamuoyundan ve mesleğini layıkıyla yerine getiren basın camiasından özür diliyorum."







