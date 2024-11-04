Cinsiyet değiştirmişti; İşte Kylie ve Kendall Jenner'ın babası...

Yağmur Dinç

Eski adıyla William Bruce Jenner, Kim Kardashian'ın ve kardeşlerinin üvey babası, aynı zamanda Kylie ve Kendall Jenner'ın öz babası olarak tanınmaktadır.

Bruce Jenner, 1976 yılında atletizm alanında dünya şampiyonu unvanına sahiptir.

21 Nisan 1991'de Kris Jenner ile evlenen Bruce Jenner, bu evlilikten Kendall Jenner (3 Kasım 1995 doğumlu) ve Kylie Jenner (10 Ağustos 1997 doğumlu) adlı iki kızı olmuştur.

BRUCE GİTTİ CAITLYN GELDİ

Caitlyn Jenner adıyla tanınmaya başladıktan sonra, eşiyle 2015 yılında boşandı ve cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu.

Kızları tarafından da kabul gören Caitlyn, yeni görüntüsü ile magazinlere damga vurdu.

İşte 74 yaşındaki Jenner'ın son hali...