Çocukluk dizisi ne zaman başlıyor? Çocukluk dizisi konusu ve oyuncuları

Çocukluk dizisi ne zaman başlıyor? Çocukluk dizisi konusu ve oyuncuları

FOX TV ekranlarının yeni sezon dizilerinden bir tanesi olan Çocukluk’un oyuncu kadrosu ve konusu merak edilmeye devam ediyor. Çocukluk dizi oyuncuları kimler? Konusu nedir?

DİZİNİN ADI MI DEĞİŞTİRİLDİ?

Kimsesizler dizisinin ilk fragmanlarında, Mahir Boztepe karakterinin yuvada kalan çocuklara yönelik sert sözleri tepki çekmişti. RTÜK'ün başlattığı inceleme sonrasında fragmanları yayından kaldırılan dizinin ismi de değiştirildi. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde oynadığı dizinin yeni adı ise Çocukluk oldu.

NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çocukluk dizisi Fox Tv de 9 Ekim 2020 Cuma günü ilk bölümüyle ekrana gelecek. Çocukluk dizisinin ilk bölümü 9 Ekim cuma saat 20.00 de yayınlanırken Çocukluk dizisi bölüm tekrarı yine cuma günü saat 22.25 de ekrana gelecek.

ÇOCUKLUK DİZİSİ KONUSU

Çocukluk dizisinin konusu genel olarak Mahir Boztepe tarafından kurulan Ali Kağan Çocuk Evi’nde yaşayan kimsesiz Mozi, Mavi, Bambi ve Zeynep’in geçmişte yaşadıkları sonrasında geleceklerini ve birbirinden kopmamaları anlatılmaktadır. İlk bölümde ailesi tarafından kuruma bırakılan ve yaşamına alıştıkları iki kardeş Mavi ve Mozi’nin ailesi hapse girdiği için ilk defa çocuk esirgeme kurumuna gelen Zeynep’in tanışmaları anlatılacaktır.

OYUNCU KADROSU