CZN Burak yeni restoranını Etiler'de açıyor

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Yaptığı yemeklerle önce Türkiye'de sonra dünyada fenomen haline gelen Burak Özdemir, restoran zincirini genişletiyor.
Yeni restoranı Etiler'de açıyor
Türkiye'nin dışa açılan kapılarından biri haline gelen CZN Burak birçok ülkede açtığı restoranlarla kendinden söz ettiriyor.
Instagram hesabıyla Türkiye'yi de dünyaya tanıtan genç iş insanı Özdemir, son mekanını İstanbul'un Etiler semtinde açıyor.
Konuya ilişkin açıklamayı yine Instagram'dan yapan Özdemir yeni mekandan fotoğraflar paylaştı.
"Tarihini yakında sizlerle paylaşacağız"
Açılış tarihini ileriki bir zamanda ilan edeceğini söyleyen CZN Burak, fotoğraflara şu notu ekledi:
Chef CZN Burak Etiler'de açılıyor. Hayırlı olsun Rabbim utandırmasın. Açılış tarihini yakında sizlerle paylaşacağız.
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