Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu süper minisiyle göreni mest etti! "Mükemmel bir fizik..." Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, verdiği pozlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Hem oyunculuk hem de mankenlik yapan Talu, kar üzerinde verdiği mayolu pozları ve mini elbisesiyle büyüledi.

Kasım 1996 yılında ABD'de dünyaya gelen Deren Talu, üniversite eğitimini Los Angeles'ta tamamladı.

Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı. İlk oyunculuk deneyimini ise Akıncı dizisinde 'Didem' rolüyle yaşadı.

Hem oyuncu hem de manken olan Talu, uzun zamandır iş insanı Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu.

Ancfak ikilinin geçtiğimiz günlerde ayrıldığı ortaya çıktı. Talu, bu ayrılığın ardından ise kar üzerinde mayolu pozlar verdi.

Talu'nun mayolu pozları dışında da süper mini elbisesiyle verdiği kareler, herkes tarafından beğenildi.

Instagram hesabını aktif kullanan Deren Talu'ya hayranlarından övgü dolu yorumlar geldi.

Deren Talu'nun kusursuz fiziği

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, güzelliğiyle annesini bile gölgede bıraktı.

Oyunculuk alanında şansını deneyen ancak mankenlikten vazgeçmeyen Talu, sosyal medya üzerinden yeni karelerini de yayınlamayı ihmal etmiyor.

Özel dergi çekimleri için kamera karşısına geçen Talu, kusursuz fiziğiyle dikkati çekiyor.

Deren Talu'nun mankenlik yaptığından dolayı fiziğine dikkat ettiği ve spor yaptığı biliniyor. Yeme - içmesine de dikkat eden Talu'nun hayranları, sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdırdı.