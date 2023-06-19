Deliha filminin çekildiği köy bakın neresiymiş! Kıyamet köyü olarak biliniyordu… Başrollerinde Gupse Özay ve Barış Arduç'un yer aldığı Deliha filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Filmin sonunda düğün sahnesiyle dikkat çeken köyün neresi olduğu merak edilen konular arasında. Bir dönem kıyamet köyü olarak da bilinen o köy bakın neresiymiş...

Filmseverler ekran başına! Bu akşam Star TV ekranlarında sizi kahkahaya boğacak Deliha filmi yer alacak.

Başrollerini geçtiğimiz aylarda bebeklerini kucaklarına alan evli çift Barış Arduç ve Gupse Özay paylaşıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Filmin senaryosunu ise başrolü üstlenen Gupse Özay kaleme aldı.

Deliha tiplemesiyle izleyicileri kahkahaya boğan Gupse Özay, ardından Deliha 2 devam filmini çıkardı.

Bu akşam ekranlara gelecek olan Deliha filminde düğün sahnesinin yer aldığı köy izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Bir dönem kıyamet köyü olarak da bilinen o cennet gibi köy bakın neresiymiş...

Deliha filmi bakın nerede çekildi?

İstanbul’un birçok ilçesinde çekilen Deliha filminin sonunda dikkat çeken köy İzmir’in Şirince Köyü’dür.

Filmin konusu

Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.

10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

Oyuncu kadrosu

· Gupse Özay

· Derya Alabora

· Cihan Ercan

· Barış Arduç

· Zeynep Çamcı

· Hülya Duyar

· Cenk Durmazel

· Korhan Herduran