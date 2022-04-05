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    Demet Akalın Survivor'daki Nisa ve Nagihan kavgasına sessiz kalamadı

    Survivor All Star yarışmasında, Nisa ve Nagihan arasındaki kavgaya ünlü şarkıcı Demet Akalın da katıldı. Akalın, yaptığı paylaşımla Nagihan'ın doping kullandığını iddia eden Nisa'ya tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 14:02
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 14:21
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    Demet Akalın Survivor'daki Nisa ve Nagihan kavgasına sessiz kalamadı

    TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Survivor All Star'da sular bir türlü durulmuyor.

    Survivor All Star'ın son bölümüne, Nisa Bölükbaşı ve Nagihan Karadere arasında yaşanan tartışma damga vurdu.

    ''KİMSE BANA İFTİRA ATMASIN''

    Nisa'nın kendisine çirkin, çirkef ve yalancı demesiyle çileden çıkan Nagihan, konuşmasında, ''Benim nevrim dönüyor. Kimse kusura bakmasın. Her şeyi göze alarak geldim. Lütfen kimse bana yalancılıkla iftira atmasın. Biz buranın külünü toprağını yutmuş insanlarız. Eminim hepsinin idolüyümdür burada.'' dedi.

    ACUN ILICALI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

    Acun Ilıcalı, Nagihan'ı sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yaşanan gerginlik sonrası Ilıcalı, ''Konseyi hemen noktalıyorum.'' dedi.

    İkili arasındaki kavganın, bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde de devam ettiği görüldü.

    Survivor'ın yayınlanan 70. bölüm fragmanına, Nisa ve Nagihan arasındaki doping tartışması damga vurdu.

    Demet Akalın Survivor daki Nisa ve Nagihan kavgasına sessiz kalamadı #1

    DOPİNG GÖNDERMESİNDE BULUNDU

    Bir önceki konseyde Nisa'nın kendisine söylediği ''Senin bu steroidlerin beynini yakmış.'' sözlerine kayıtsız kalamayan Nagihan, tartışmayı yeni bölüme de taşıdı.

    Bu akşam 70. bölümle ekranlara gelecek olan Survivor fragmanında Nagihan'ın, ''Nisa'nın bir söylemi olmuş. Steroidlerin beynini yakamış gibi.'' demesi üzerine Nisa, ''Daha önce bu problemleri olduğunu biliyorum. Doping testinden yakalandın ya...'' şeklinde konuştu.

    Demet Akalın Survivor daki Nisa ve Nagihan kavgasına sessiz kalamadı #2

    "REKORUM ORADA"

    Bu iddia sosyal medyanın gündemine otururken Nagihan, ''Ben dopingden yakalanmadım. 11 yıllık rekorum hala orada bekliyor.'' yanıtını verdi.

    Demet Akalın Survivor daki Nisa ve Nagihan kavgasına sessiz kalamadı #3

    DEMET AKALIN SESSİZ KALAMADI

    İkili arasında yaşanan tartışmaya, sıkı bir Survivor izleyicisi olan ünlü şarkıcı Demet Akalın da katıldı.

    Akalın, Nisa'nın Nagihan'a yönelik doping iddiası sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

    Nagihan'ın hatalı çıkış sebebiyle diskalifiye olduğuna ilişkin eski bir haberi paylaşan ünlü şarkıcı, paylaşımına ''Hatalı çıkış doping değil'' notunu düştü.

    Demet Akalın Survivor daki Nisa ve Nagihan kavgasına sessiz kalamadı #4

    Survivor 70. Bölüm Fragmanı VİDEO


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