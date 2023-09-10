Derya Uluğ cesur sahne kıyafetiyle mest etti: 'Alev aldı buralar' Ünlü şarkıcı Derya Uluğ cesur sahne kıyafeti ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Derya Uluğ'un son pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte o kareler..

ensonhaber.com Ünlü sanatçı Derya Uluğ güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da tatil yapan Derya Uluğ bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak gündeme gelmişti. Başarılı şarkıcının bu pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri ünlü şarkıcıya övgü dolu yorumlarda bulundular. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Derya Uluğ'un Instagram'da 1.1 milyon takipçisi bulunuyor. Derya Uluğ geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserde giydiği kıyafet ile beğeni topladı. Pembe bir elbise giyen Derya Uluğ sahnede verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Derya Uluğ'un yaptığı son paylaşımına takipçilerinden "Çok güzelsin", "Kusursuz güzellik" ve "Asalet ve Zarafet" şeklinde onlarca yorum yapıldı. İşte Derya Uluğ'un son Instagram paylaşımı

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