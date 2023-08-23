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Didem Soydan Instagram hesabını iç çamaşırsız pozlarla doldurdu! "Özgürlük bu olsa gerek" Abone Olun

Didem Soydan Instagram hesabını iç çamaşırsız pozlarla doldurdu! "Özgürlük bu olsa gerek" Ünlü manken Didem Soydan'ın sosyal medya paylaşımları gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını iç çamaşırsız pozlarla dolduran Didem'e yorum yapan hayranları, güzelliği karşısına büyüleniyor.

ensonhaber.com Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi olan ünlü manken Didem Soydan, sosyal medya hesabıyla mercek altında... Başarılı isim, kusursuz fiziğini sosyal medya hesabına attığı pozlarıyla göstermeyi tercih ediyor. Sosyal medya hesabına çıplak pozlarını koyan ve eleştirilere kulak asmayan Didem, bu pozlarla hesabını doldurdu. Bazıları eleştirdi bazıları övdü Didem Soydan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarını bazıları eleştiri yağmuruna tutarken, bazıları ise övüp özgürlük olarak değerlendirdi. Hayranlarından gelen eleştirilere genellikle kulak asmayan Soydan, bazen ise cevap vermeden geçemiyor.

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