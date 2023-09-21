Dilan Polat canlı yayında altın tozuyla kahve içti! O anlar sunucuları hayrete düşürdü! "Delirtmek için..." TV 8'de yayınlanan Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa programına katılan Dilan Polat, altın tozlu Türk kahvesiyle canlı yayına damga vurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Son zamanların en çok konuşulan ismi Dilan Polat, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'ya katıldı. Programda dikkat çeken açıklamalar yapan Polat, altın tozuna bulanmış Türk kahvesi içti. Dilan Polat'ın canlı yayında altın tozlu Türk kahvesi içmesi izleyenleri şaşırtırken, ''Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum.'' dedi. Kıyafetinin bedelini açıkladı Dilan Polat, programdaki tarzının bedelini de açıkladı. Dilan Polat'ın programdaki kombininin fiyatı 350 bin TL. Peş peşe açıklamalara devam eden Dilan Polat, ''Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum.'' diyerek herkesi şaşırttı. Yardım yapmayı sevdiğini de söyleyen Polat, ''Her ay 1 milyon TL’lik yardım dağıtıyorum.'' dedi.

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