Diziden ayrılmıştı: Bir bölümlüğüne geri dönüyor

TRT1’in salı akşamlarına damga vuran yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı, ekran başındakileri ters köşe yapacak bir haber geldi.

Dizinin ikinci sezon finalinde, Çandarlı Halil Paşa karakteri hikayesinin bitmesi sebebiyle diziye veda etmişti.

Üçüncü sezonunda da ilgiyle takip edilen dizide usta oyuncu Selim Bayraktar için müjdeli haber geldi.

KONUK OLARAK GERİ DÖNÜYOR

Dizinin ikinci sezon finalinde hikayesi sona eren ve vedasıyla büyük ses getiren Selim Bayraktar, canlandırdığı Çandarlı Halil Paşa karakteriyle sete geri döndü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre usta oyuncu, dizinin gelecek bölümlerinde çok özel bir sahneyle yer alacak.

Sultan Mehmed’in göreceği çarpıcı bir rüya sahnesinde belirecek olan Çandarlı, izleyiciye duygusal anlar yaşatacak.