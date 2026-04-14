Duyanlar inanamadı: A.B.İ. dizisindeki Melek’in memleketi bakın neresi çıktı

ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisi, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizide en dikkat çeken karakterlerden biri de Melek oldu.

Melek karakterine hayat veren genç oyuncu Asude Kalebek'in özel hayatı da merak ediliyor.

Duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç yeteneğin hayatını araştıranlar, memleketini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

MEMLEKETİ ŞAŞIRTTI

Genç yaşına rağmen Kulüp, Sakla Beni ve son olarak A.B.İ. gibi ses getiren projelerde yer alan Asude Kalebek, başarısıyla parmak ısırtıyor.

Dizideki Melek rolüyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Kalebek, aslen Adanalı.

Ünlü oyuncu, 18 Haziran 1999 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Kariyerinin ilk adımını ise dijital platformda yayınlanan Kulüp dizisiyle attı.