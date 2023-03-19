Doğukan Manço paylaştı; 70'lik Lale Manço gençlere taş çıkarttı! "Allah be, anneme bak" Merhum sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'nın son halini paylaştı.

Usta sanatçı merhum Barış Manço, 1999 yılında 31 Ocak'ı 1 Şubat'a bağlayan gece vefat etti.

Manço, geride çok sevdiği eşini ve oğullarını bıraktı.

Barış Manço, aradığı mutluluğu, telefonu kullanmak için evine gelen komşusunun akrabası Lale Çağlar'da buldu.

"Telefon edebilir miyim?" diye soran Lale Çağlar'a "Benimle evlenirsen edebilirsin." diye karşılık veren Barış Manço, bu tanışmadan 2 yıl sonra, 1979'da dünya evine girdi.

Barış-Lale Manço çiftinin "Doğukan Hazar" ve "Batıkan Zorbey" ismini verdikleri iki oğulları oldu.

Barış Manço'nun eşi

En az Barış Manço kadar merak konusu olan Lale Manço, evlendikten sonra eşinin hem hayatının hem de kariyerinin önemli bir parçası haline gelmiştir.

Lale Manço, Barış Manço'nun konser hazırlıklarını, kıyafet seçimlerini ve program ayarlamalarını üstlenmiştir. Barış Manço'nun ayrılamadığı sağ kolu haline gelmiştir. Ayrıca ünlü televizyon programlarında da beraber çalıştıkları bilinmektedir.

Lale Manço, 9 Ağustos 2003 tarihinde Serdar Ahıskalı ile evlenmiştir. Yaşamını Muğla'da sürdürdüğü bilinmektedir.

Lale Manço'nun son hali

Usta sanatçı Barış Manço'nun büyük oğlu Doğukan Manço sosyal medya hesabından annesi Lale Manço'yu paylaşarak övgü dolu sözler söyledi.

Annesinin güzelliğini yere göğe sığdıramayan Manço annesinin videosunu nazar boncuğu emojisi koyarak paylaştı.

Manço, gönderisinde "Kim der bu güzel kadına 70 diye. Allah nazarlardan saklasın. Canım annem" ifadelerini kullandı.

Barış Manço'nun eş Lale Manço'yu görenler, beğenmeden geçemedi.