Doktor Başka Hayatta ilk fragman: Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol başrolde!

Yeni sezonun en çok konuşulan projeleri arasında yer alan Doktor: Başka Hayatta, yayın sürecine gelmeden önce yaşanan başrol değişikliğiyle gündeme gelmişti.

İlk etapta dizinin başrolünde Alina Boz’un yer alacağı açıklanmış, hatta projeye ait ilk kareler de paylaşılmıştı.

Kulislerde konuşulan iddialara göre, Sıla Türkoğlu’nun Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmasının ardından dengeler değişti ve başrol için ibre Türkoğlu’na döndü.

Tüm bu yaşananların ardından diziye dair meraklar artmıştı.

Doktor: Başka Hayatta dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

DİZİNİN KONUSU NE?

Dizide İbrahim Çelikkol’un hayat verdiği Dr. İnan Kural, uğradığı silahlı saldırı sonrası geçirdiği ağır ameliyatın ardından büyük bir travmayla karşı karşıya kalıyor.

Yaşadığı olayın ardından son 12 yıla ait tüm anılarını kaybeden İnan, geçmişiyle bugünü birbirine bağlayamaz hâle geliyor. Hafızasındaki boşluklar, onu tanımadığı insanlarla, hatırlayamadığı ilişkilerle ve artık yabancılaştığı bir yaşamın içine sürüklüyor.

Dizi, hafıza kaybı üzerinden kimlik, kader ve ikinci bir hayat ihtimali gibi güçlü temaları ele alıyor.