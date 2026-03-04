İnci Taneleri veda ediyor: Final tarihi...

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü üstlendiği BKM yapımı İnci Taneleri, Kanal D'de 3 sezondur ekrana geldi.

Azim ve Dilber karakterleriyle efsaneleşen ve sosyal medyada birçok kez gündem olan dizi, final kararı aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İnci Taneleri'nin final bölümünün son sahnesi, Kartal Evlendirme Dairesi’nde çekilirken Erdoğan, ekibiyle özel bir veda konuşması yaptı.

SON 2 BÖLÜM

“Gururla kederin iç içe geçtiği böyle bir anı çok az yaşadım,” diyen Erdoğan, dizinin set ekibine teşekkürlerini iletti.

51. bölümle ekranlara veda edecek olan “İnci Taneleri”, bu hafta 50. bölümüyle izleyiciyle buluşacak.