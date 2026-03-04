Sevdiğim Sensin'de Dicle'den şok eden ayrılık kararı: Nişanın ortasında açıklıyor

Star TV’nin dikkat çeken yapımlarından Sevdiğim Sensin, dördüncü bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı dizide bu hafta büyük bir kriz patlak veriyor.

Dicle ve Erkan’ın gizli evliliğinin basına sızmasıyla birlikte dengeler altüst oluyor.

Dicle’nin alacağı karar ise yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

ERKAN’LA AYRILIK KARARI

Dicle ve Erkan’ın gizli evliliğinin basına sızmasının ardından gözler bu kez nişan gecesine çevriliyor.

Kandırıldığını öğrenen Dicle'nin gururu inciniyor ve bu evliliği bir an önce bitirmeye karar veriyor.

Erkan, skandalın arkasındaki ismi bulmaya çalışırken bir yandan da Burçin’le ilişkisini toparlamaya uğraşıyor. Ancak Burçin’in şartı net: Hemen nişan yapılacak ve tüm ülke “esas gelin”in kim olduğunu öğrenecek.

Bu planın hayata geçmesi için Dicle’nin nişan gecesinde evliliğin bir formalite olduğunu açıklaması gerekiyor.

Magazin basınının yakından takip ettiği gecede Dicle’nin yaptığı itiraf ise yalnızca davetlileri değil, kendi kalbini de sarsacak.

İşte Sevdiğim Sensin 4. bölüm 2. fragmanı: