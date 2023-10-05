Drake'den olay hareket! Kız arkadaşı tarafından terk edilen hayranına öyle bir hediye verdi ki.. Drake, konserinde terk edildiğini söyleyen bir hayranına unutulmaz bir hediye verdi. Sevgilisinden ayrıldığını pankartla dile getiren hayrana 50 bin dolar hediye etmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Drake'in bu hareketi, ne kadar cömert ve anlayışlı bir insan olduğunu ortaya koydu.

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Dünyaca ünlü rapçi Drake geçtiğimiz gün bir konserinde yaptığı ile sosyal meyanın gündemine oturdu.

Drake konserde kız arkadaşının kendisini terk ettiğini belirten bir pankart açan hayranına yaptığı jest ile olay yarattı.

Ünlü rapçi sevgilisi tarafından terk edilen hayranı için adeta kesenin ağzını açtı.

Drake, konserine katılacağı için sevgilisi tarafından terk edilen hayranına 50.000 Dolar hediye etti.

Drake hayranına "Sana 50 bin dolar vereceğim, bu yüzden bu gece ona biraz esnek davranacaksın. Boşver o genç bayanı." sözleriyle unutamayacağı bir jest yaptı.

Drake'nin bu haraketi uzun süre sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Hayranına moral vermek amacıyla 50 bin dolar hediye eden Drake tüm dikkatleri üzerine çekti.