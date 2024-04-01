Dünyaca ünlü oyuncudan bebek itirafı! "Sahnede düşük yaptım" Ünlü oyuncu Anne Hathaway, yıllar önce oynadığı bir tiyatro oyunu sırasında düşük yaptığını itiraf etti.

ensonhaber.com

Şeytan Marka Giyer, Yıldızlararası, Sefiller ve Kara Şövalye Yükseliyor filmlerinin yıldızı Anne Hathaway, sevenlerini üzen bir açıklamada bulundu.

2015 yılında Broadway’de oynadığı Grounded isimli oyun sırasında düşük yaptığını yıllar sonra dile getirdi.

Yaklaşık altı hafta süren tek kişilik tiyatro oyununda Anne Hathaway, hamile kalan bir pilotu canlandırıyordu.

Sahnede düşük yaptığı sırada sahnede her şey yolundaymış gibi davrandığını söyleyen ünlü oyuncu, “Bunu içimde tutmak çok fazla geldi” dedi.

2 çocuk annesi

Hathaway, istatistiksel olarak aslında oldukça sık görülen bir şeyden "utanmayacağını" da sözlerine ekledi.

Anne Hathaway ve Adam Shulman çiftinin şu anda iki çocukları bulunuyor.