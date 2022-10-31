Duy Beni dizisinde Melisa karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan, oyunculuğuyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Aydoğan, bu kez minili pozuyla beğeni topladı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinde Melisa karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan, dizi ile gitgide şöhretini de artırmıştı. Başrollerinde Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Meltem Akçöl gibi pek çok ismin rol aldığı dizide sahneleriyle olay olan isim, daha önce Aile Hükümeti filminde de rol almıştı.

1997 yılında dünyaya gelen genç oyuncunun Talento Menajerlik ile çalıştığı bilinmekte. Tiyatronun yanında televizyon ve sinema oyunculuğu ile de ilgilendiği bilinen Sümeyye Aydoğan, kameralar karşısına ilk defa 'Aile Hükümeti' isimli sinema filmi ile geçmişti. Ünlü isim televizyon macerasına ise 2021 yılında, ‘Kahraman Babam’ dizisinde canlandırdığı ‘Menekşe’ karakteriyle başlamıştır.





Sosyal medya hesabında oldukça aktif olan Aydoğan, geçtiğimiz dönemlerde Serenay Sarıkaya'ya benzetilmesiyle dikkatleri çekmişti.

Süper minisiyle siyahlar içinde paylaştı!

Genç oyuncu, bu kez süper minili pozuyla beğeni topladı. Siyahlar içinde oyuncu Gökçe Akyıldız ile birlikte çekildiği pozunu paylaşan oyuncunun fitliği ise gözlerden kaçmadı.

İşte Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...