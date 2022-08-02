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    Ebru Şahin derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!

    Geçtiğimiz günlerde Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin, tatilde verdiği pozlarla takipçilerinin ilgi odağı oldu.
    • 02.08.2022 - 17:00
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    Ebru Şahin derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!

    1994 doğumlu Ebru Şahin, Hercai dizindeki Reyyan karakteriyle hafızalarımıza kazındı.

    Ekranların popüler oyuncularından biri haline gelen Şahin, son olarak Destan dizinde rol aldı.

    Destan dizisi, geçtiğimiz ay sezon finali bölümüyle ekranlara veda etti. Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine girmeye karar verdi.

    Güzelliğiyle göz dolduran Ebru Şahin, Cedi Osman ile nikah masasına oturdu.

    Ebru Şahin, Cedi Osman ile evlendikten sonra Instagram kullanıcı adını Ebru Şahin Osman yaptı.

    Şimdilerde tatil pozlarıyla gündem olan çift, tatil rotasını Seyşeller'e çevirdi.

    Tatil pozlarıyla dillerden düşmeyen Ebru Şahin, Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Dekoltesi olay oldu

    Güzelliğiyle büyüleyen Şahin, bu sefer de dekolteli pozuyla dikkat çekti.

    Güzel oyuncunun paylaştığı poz, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Ebru Şahin derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! #1

    Ebru Şahin derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! #2

    Ebru Şahin derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! #3

    Ebru Şahin derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! #4


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