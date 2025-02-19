Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İstanbul için güncel öncesinden uyarılar yapılan kar yağışı, bugün itibariyle başladı. Öğleden sonra etkisini artıran kar nedeniyle kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu da arttı. Bir süre sonra durma noktasında gelen trafik nedeniyle bazı vatandaşlar, araçlarını kenara çekip ayrılmak zorunda kaldı.

Metro ve metrobüsü tercih eden İstanbullular yine benzer mağduriyetler yaşadı. Yoğunluk nedeniyle istasyonlardaki kuyruklar adeta dışarı taştı.

ECE ÜNER'DEN TEK BİR ELEŞTİRİ YOK

Tüm bunlar yaşanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini CHPnin cumhurbaşkanı adaylığına konsantre etmiş olacak ki, AKOM'da sadece 13 dakika durabildi. İmamoğlu "yollar açık, metrolar gece 2'ye kadar işleyecek" derken, muhalif kanallardan Halk TV’de ise yaşananlara en ufak bir eleştiri yoktu.

Her haberi kendi yorumuyla pekiştirip izleyicilerini coşturan Ece Üner, İBB’nin yaşadığı zorluklara karşı sessiz kalmasıyla dikkat çekti.