Ekranlara veda ediyor! Aile dizisi ne zaman final yapacak?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinin final tarihi merak uyandırdı.
Show TV ekranlarının sevilen dizisinin 30. bölümde final yapacağı açıklanmıştı. İzleyiciler final bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Tanınmış bir aileden gelen Aslan Soykan ile kendisiyle benzer sorunlar yaşayan psikolog Devin Akın'ın hikayesini konu alan dizi iki sezondan oluşuyor.
İlk bölümü ile 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan dizinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta yaparken, senaryosunu Hakan Bonomo ve Ali Kobanbay ikilisi kaleme aldı.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı bir araya getiren dizi en sevilen yapımlar arasına girmeyi başardı.
Peki, Aile dizisi ne zaman final yapacak? İşte merakla araştırılan final bölümünün tarihi...
Final tarihi belli oldu
Aile dizisi 30 Ocak Salı günü ekrana gelecek 30. bölümü ile ekranlara veda edecek.
İşte final bölümü fragmanı...