Ela Rümeysa Cebeci’nin başı sapığıyla dertte

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Habertürk ekranlarında spikerlik yapan Ela Rümeysa Cebeci, izleyicilerle buluşmayı sürdürüyor.

Ancak bu kez Cebeci'yi gündeme getiren konu, ünlü spikerin mesleğiyle ilgili değil.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin başı dertte.

Kendisini ekranda izleyen Abdullah K., Cebeci’nin peşine takıldı.

SAPIK DADANDI: SAVCILIĞA BAŞVURDU

Malatya’dan İstanbul’a gelerek Ela Rümeysa Cebeci’ye ulaşmaya çalışan Abdullah K., polis ve güvenliklere rağmen takipten vazgeçmedi.

Korku dolu günler yaşayan Ela Rümeysa Cebeci, çareyi savcılığa başvurmakta buldu.

SÜRECİ ENSONHABER'E AÇIKLADI

Ela Rümeysa Cebeci, Ensonhaber’e yaptığı özel açıklamada süreci anlattı ve kadınların yaşadığı bu durumun ne kadar tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Beni ekrandan izleyen Abdullah K. isimli kişi, benimle evleneceğine inanarak Malatya’dan İstanbul’a geliyor. Kırmızı rengi sevdiğim için, kırmızı gömlek giymiş, bir de tektaş yüzük alıp kanalın önüne gelmiş.



Günlerce şiirler okuyup şarkılar söyleyerek adımı haykırdı, güvenliklerle ve polisle defalarca tartıştı ‘Elamı görmemi engelleyemezsiniz diye sürekli tartıştı hem polisle hem bizim kanalın güvenlikleriyle. Defalarca gözaltına alındı ama her seferinde serbest bırakıldı. İş artık tacize dönüştü, kanaldan saatlerce çıkamadığım günler oldu, psikolojim bozuldu.

"BU OLAY KADINLARIN MARUZ KALDIĞI ISRARLI TAKİBİN NE KADAR CİDDİ BİR TEHDİT OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"