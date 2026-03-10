Kıskanmak bu akşam yok mu, neden? İşte yeni bölüm tarihi

NOW TV’nin dikkat çeken yapımlarından Kıskanmak dizisiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Özgü Namal ve Mehmet Günsür’ün başrollerini paylaştığı dizinin bu akşam yayınlanması beklenen 10. bölümü, yayın akışında yapılan değişiklikle ekrandan kaldırıldı.

Bu gelişmenin ardından izleyiciler “Kıskanmak bu akşam neden yok?”, “Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” ve “Dizi iptal mi edildi?” sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

İşte merak edilen ayrıntılar…

KISKANMAK BU AKŞAM NEDEN YOK?

NOW TV’nin sevilen yapımlarından Kıskanmak dizisinin bu akşam ekrana gelmesi beklenen yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yeni bölümünün iptal edilmesinin nedeni Galatasaray–Liverpool karşılaşması.

Kıskanmak dizisinin 26. bölümünün ise 17 Mart Salı günü ekranlara gelmesi bekleniyor.