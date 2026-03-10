Ünlü oyuncu Uzak Şehir'de: Cihan'ın eski aşkı "Meryem"i oynayacak...

Kanal D'nin pazartesi akşamları yayınlanan dizisi Uzak Şehir, tüm hızıyla devam ediyor.

Mardin'de çekilen ve ilgiyle takip edilen dizi, bir süredir konuşulan adımı attı.

Uzak Şehir'e dahil olacak yeni karakter belli oldu.

Dizinin ilk bölümlerinde de Cihan karakterinin eski aşkı Meryem’in adı geçmiş, ancak detaylı şekilde işlenmemişti.

Birsen Altuntaş'a göre; Meryem karakterine hayat vermek için Ceren Moray ile anlaşmaya varıldı.

HAPİSHANEDE YOLLARI KESİŞECEK

Cihan’la düğün günü yaşanan silahlı saldırı sonrası yollarının ayrılması, Cihan’ın başka bir evlilik yapması Meryem’in hayatını alt üst eder.

Bir yandan babası, diğer yandan yurt dışında zorla evlendirildiği adam Meryem’i çok yıpratır. Ve yıllar geçer…

Meryem’in Cihan’la hapishanede yolları kesişir. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.