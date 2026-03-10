Yeraltı dizisinin Mardinli Donçiçi’si bakın aslen nereli çıktı: O şiveye aldanmayın

Now TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yeraltı dizisi, bir dönemin efsanesi Kurtlar Vadisi benzetmesiyle büyük ilgi görüyor.

Kurtlar Vadisi’nde baba-oğul rolüyle izleyici karşısına çıkan Muhammed Cangören ve Sefa Zengin, yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Yeraltı dizisine dahil olan ikili, adeta izleyiciyi geçmişe götürdü. İkili yine baba-oğul rolünde aynı repliklerle izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide Mardinli Donçiçi karakterini canlandıran usta oyuncu Muhammed Cangören’in memleketi ise izleyiciler arasında merak konusu oldu.

MEMLEKETİ BAKIN NERESİYMİŞ

1 Temmuz 1951 tarihinde Afganistan’da dünyaya gelen Muhammed Cangören, Afganistan Türkmeni kökenli bir tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak tanınıyor.

Uzun yıllardır kariyerini Türkiye’de sürdüren Cangören, birçok önemli projede rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Televizyon izleyicisinin hafızasında en çok yer eden rollerinden biri ise Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Abuzer Kömürcü karakteri oldu.

Daha sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Beşir Hamdi Korkmaz karakteriyle de dikkatleri üzerine çekmişti.