Elbet Bir Gün'den ilk tanıtım geldi! Sinem Ünsal ve Şebnem Bozoklu nefes kesti

Elbet Bir Gün'den ilk tanıtım geldi! Sinem Ünsal ve Şebnem Bozoklu nefes kesti

Başrollerinde Şebnem Bozoklu, Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk'ün yer aldığı FOX TV'nin iddialı dizisi Elbet Bir Gün'ün ilk tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtım, izleyici tarafından büyük ilgi gördü.

Yapımını Most Production'ın, proje tasarımı ve yönetmenliğini Gül Oğuz'un üstlendiği, senaryosunu Yusuf Reha Alp'in kaleme aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Elbet Bir Gün, büyük bir merakla bekleniyor.

Biri zengin diğeri fakir iki kız kardeşin hikayesini ele alan ve ekim ayının son haftasında ekranlara gelmesi beklenen Elbet Bir Gün dizisinin ilk tanıtımı izleyicisiyle buluştu.

Bölüm hikayesini ve tretmanını Funda Alp ile Didem Kaplan'ın birlikte kaleme aldığı ve başrollerini Şebnem Bozoklu, Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk'ün üstlendiği sır ve gizem dolu dizinin ilk tanıtımı sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Elbet Bir Gün 1.Teaser İZLE

ELBET BİR GÜN KONUSU

Feride (Sinem Ünsal), can korkusuyla eniştesi Cemil'in (Ömer Genç) yanından kaçtıktan sonra adını Gizem olarak değiştirmiştir. Kendine yeni bir hayat kuran genç kadının mutlu bir evliliği vardır.

Gizem, bir TV programında bütün ailesinin öldürülmüş olduğunu ve Cemil'in hala onun ve aşığıyla kaçmış olan ablası Nesime'nin (Şebnem Bozoklu) peşinde olduğunu öğrenir.

Nesime ve Feride'nin yolları yıllar sonra tekrar kesişir… Gizem, kendisinin ve ablasının gerçek kimlikleri ortaya çıkmasın diye uğraşırken, kocası Mehmet'in (Burak Yamantürk) de eşinden gizlediği geçmişinden gelen sırları vardır…

ELBET BİR GÜN OYUNCU KADROSU

Başrollerinde birbirinden başarılı oyuncular; Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu ve Burak Yamantürk'ün yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Muhammet Uzuner, Helin Kandemir, Ömer Genç, Kenan Acar, Yağmur Özbasmacı Mermer, Zeynep Kaçar, Ulvi Kahyaoğlu, Osman Karakoç, Talha Karcı ve Değer Soysal Alp, Eylül Lize Kandemir, Serap Önder, Mustafa Egemen Almacı, Selen Şenay, Ecrin Moğultay, Tuana Karahan, Elif Polatoğlu yer alıyor.