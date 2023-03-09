ENGELLENMİŞTİ! Berrak Tüzünataç 'Sadece benim başıma gelebilecek tuhaflık' diyerek paylaştı! Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç yıllar önce başından geçen enteresan olay ile yeniden gündeme geldi. Tüzünataç o paylaşıma yaptığı yorum ile dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'ın geçmiş yıllarda yaşadığı bir olay sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Berrak Tüzünataç'ın burs verdiği öğrenci, sevgilisi kıskandığı için son bursunu aldıktan sonra Berrak Tüzünataç’ı engellemişti.

Dün sosyal medyada yapılan bu paylaşım Berrak Tüzünataç'ında dikkatini çekti. Ünlü oyuncu bu paylaşıma esprili bir gönderme yaptı.

Berrak Tüzünataç bu paylaşımı alıntılayarak "Sadece benim başıma gelebilecek tuhaflıktaki olaylardan bir kuple.." ifadelerine yer verdi. İşte o paylaşım..

Berrak Tüzünataç 2018 yılında yaşadığı bu olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurmuştu.

Ünlü oyuncu o dönem yaptığı paylaşımda "Bir seneden fazladır eğitimi icin burs verdiğim kişi, son bursunu alıp beni bloklamış. Ahahahahahhaha. Gerçekten bu aralar insanlar ve kendi hakkımda hayatın bana öğrettiklerini sindirdikten sonra çok şükran duyacağım." ifadelerine yer vermişti.