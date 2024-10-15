Erşan Kuneri 3. sezon var mı, yayınlanacak mı? Yeni sezon tarihi...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve başrolü üstlendiği Erşan Kuneri serisi, 2. sezonu ile Netflix'te...
8 bölüm yayınlanan dizi, milyonları kahkahaya boğdu.
Kadrosunda Ahsen Eroğlu, Bülent Şakrak, Bige Önal, Zafer Algöz, Nilperi Şahinkaya gibi ismlerin yer aldığı Erşan Kuneri 2. sezonu bitirenler, yeni bölüm beklemeye koyuldu.
Bu durumda, "Erşan Kuneri 3. sezon var mı" sorusu gündeme geldi.
Yeni sezonun yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor.
ERŞAN KUNERİ 3. SEZON VAR MI
2. sezonda 1980'li dönemlerin ortalarına nostaljik bir yolculuk yapan Erşan Kuneri dizisi, eski oyuncu arkadaşları ve yeni yeteneklerle beraber oluşturduğu filmleri izleyici ile buluşturuyor.
Dizi, Kuneri'nin aynı zamanda günümüzde inzivaya çekildiği evdeki yaşamını da anlatıyor.
Cem Yılmaz'dan henüz 3. sezona dair bir açıklama gelmedi; bu noktada şimdilik yayınlanmayacağı öngörülüyor.