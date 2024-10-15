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Erşan Kuneri 3. sezon var mı, yayınlanacak mı? Yeni sezon tarihi...

Erşan Kuneri 3. sezon var mı, yayınlanacak mı? Yeni sezon tarihi... Cem Yılmaz'ın eseri olan Erşan Kuneri, 2. sezonu ile Netflix'te izleyicisiyle buluştu. Bir solukta diziyi bitirenler, yeni sezona dair bilgi almak istiyor. Bu kapsamda, 3. sezon var mı sorusu gündeme geliyor. İşte Erşan Kuneri yeni sezona dair detaylar...