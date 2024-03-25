Ertem Şener'den şok eden Fenerbahçe iddiası! "Fenerbahçe yeni bir lig bakıyor!" Ertem Şener'in Fenerbahçe'nin yeni bir lig baktığı iddiaları sosyal medyayı salladı. Ertem Şener'in o açıklamaları kısa sürede gündeme oturdu.

ensonhaber.com

Ünlü spor spikeri ve sunucu Ertem Şener'in Fenerbahçe iddiası sosyal medyada gündeme oturdu.

Trabzonspor maçının ardından yaşanan olaylar sebebiyle futbol dünyası adeta ayağa kalktı.

Yaşanan olayların ardından Fenerbahçe yönetimi, 2 Nisan'da ligden çekilmenin değerlendirileceği olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir karar alacağı merakla beklenirken Ertem Şener konu hakkındaki açıklamaları ile gündeme oturdu.

Fenerbahçe yeni bir lig bakıyor

Ertem Şener Fenerbahçe'nin yeni bir lig baktığını iddia etti. Ertem Şener yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Fenerbahçe şu anda Avrupa'dan kendisine uygun bir lig araştırıyor.

Fenerbahçe Kulübünün önde gelen isimleri şu anda net bir şekilde başka bir lig bakıyorlar.

İşte Belçika olabilir Hollanda olabilir İspanya olabilir Fransa olabilir İtalya olabilir..."

Ertem Şener'in bu iddiaları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girdi.