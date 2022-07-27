Esra Dermancıoğlu'ndan esprili estetik önerisi! İlk yorum Seda Sayan'dan...

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Dermancıoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı esprili videoya ünlü isimlerden yorum yağdı.

1968 yılında dünyaya gelen Esra Dermancıoğlu, ilk olarak Avrupa Yakası dizisiyle tanındı.

Birçok başarılı dizide kendisini gösterme imkanı bulan Dermancıoğlu, şimdilerde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem oluyor.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam eden Dermancıoğlu, bu sefer de estetik göndermesiyle olay oldu.

"Estetiğe çok para veremeyen varsa"

Sosyal medya hesabından espirili bir paylaşım yapan Dermancıoğlu, "Çocuklar saçlarımı kuruturken fark ettim. Estetiğe çok para veremeyen varsa, bunu uzun süre yaparsanız, öyle kalıyor olabilirsiniz." dedi.

Dermancıoğlu'nun paylaşımına yakın dostu Beren Saat, gülücük emojisi yaparken, Seda Sayan'ın yorumuna gelen cevap dikkat çekti.

"Seda'ma laf yok"

Seda Sayan'ın 'Seviyorum seni' yorumuna gelen, 'Senin bir derdin yok, her tarafın estetik zaten Seda Ablam' yorumuna sessiz kalmayan Dermancıoğlu, 'Şşşt Seda'ma laf yok' yanıtını verdi.