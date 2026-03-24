Dünyanın en kısa evliliği: 3 dakika sürdü

Kuveyt’te yaşanan olay, "dünyanın en kısa evliliği" olarak kayıtlara geçti.

Yerel basında yer alan haberlere göre çift, resmi nikah işlemlerini tamamladıktan hemen sonra adliyeden ayrılmak üzereyken beklenmedik bir tartışma yaşandı.

HAKARETİ AFFETMEDİ

İddiaya göre gelin tökezleyince damat eşine “aptal” diyerek hakaret etti.

Bu sözler karşısında büyük tepki gösteren gelin, yaşanan durumu kabul etmeyerek hemen harekete geçti.

HAKİM ONAYLADI

Genç kadın, nikahın hemen ardından hakimin karşısına çıkarak evliliğin iptal edilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren hakim, evliliği dakikalar içinde sona erdirdi.

Böylece çift, evlilik salonundan karı-koca olarak ayrılmadan yollarını ayırmış oldu.