Fahrettin Altun'dan ABD'deki yangınlar ilgili açıklama

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansının (AA) ABD'de yaşanan orman yangınlarıyla ilgili gelişmeleri en doğru, hızlı ve etkili şekilde aktaran öncü medya kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı.

"TÜRK HABERCİLİĞİ ADINA GURUR KAYNAĞI"

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kaliforniya’da devam eden orman yangınlarının dünya gündemindeki yerini koruduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

Kaliforniya’da süren orman yangınları uluslararası kamuoyunun en önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. Bu süreçte, doğru ve hızlı bilgilendirme sorumluluğunu üstlenen Anadolu Ajansı, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye ve dünya genelinde birçok kişi, yangınlarla ilgili gelişmeleri Anadolu Ajansı aracılığıyla takip etmiştir. Bu başarı, Türk haberciliği adına bir gurur kaynağıdır.

"YANGINLARLA İLGİLİ BİLGİ AKIŞI ANLIK SAĞLANDI"

Altun, Anadolu Ajansının yangınlara ilişkin bilgi akışını anlık olarak sağladığını ve kamuoyunu doğru yönlendirme görevini büyük bir hassasiyetle yerine getirdiğini belirtti. Ayrıca, AA’nın titiz ve özverili habercilik anlayışının örnek teşkil ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

Orman yangınlarına dair gerçekleştirdiği başarılı habercilik faaliyetleri için Anadolu Ajansını, değerli muhabirlerini ve tüm çalışanlarını yürekten kutluyorum. Ajansımızın başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.

Fahrettin Altun, ayrıca Kaliforniya’daki yangınlardan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajını iletti.