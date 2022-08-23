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    Fatih Portakal Halk TV yolunda iddiaları

    Fatih Portakal Halk TV yolunda iddiaları

    İsmail Küçükkaya’nın ardından Fatih Portakal’ın da Halk TV ile ekranlara geri döneceği iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 20:03
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 20:26
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    Yeni yayın dönemi öncesinde TV kanallarında hareketlilik başladı.

    İlk bombayı Halk TV patlattı.

    Halk TV'nin sahini Cafer Mahiroğlu'nun kanala İsmail Küçükkaya'nin transfer olduğunu açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

    Küçükkaya haberinden hemen sonra medya kulisleri yeni bir iddia ile çalkalanmaya başladı.

    Fatih Portakal Halk TV'ye doğru

    Bu iddiada da Halk TV yer alırken diğer isim ise Küçükkaya'nın FOX TV'den arkadaşı Fatih Portakal oldu.

    FOX Ana Haber'deki görevini bıraktıktan sonra YouTube yayınları ile izleyicisi arasındaki bağı koruyan Portakal'ın, Küçükkaya'nın ardından Halk TV ile yeniden ekranlara döneceği iddiası ortaya atıldı.

    Fatih Portakal Halk TV yolunda iddiaları #1


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