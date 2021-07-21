Fatma Girik kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Menajerinden açıklama geldi!

Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Fatma Girik, göğüs rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Sevenleri, Girik'in sağlık durumunu merak ederken Fatma Girik kaç yaşında, nereli? sorusuna cevap arıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan usta sanatçı Fatma Girik, evinde aniden fenalaştı. 79 yaşındaki sanatçı, yardımcılarının haber vermesi üzerine evine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alınan Fatma Girik'in bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Bu üzücü haberin ardından sevenleri, usta oyuncu Girik'in sağlık durumunu merak ederken, "Fatma Girik kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Usta oyuncunun menajeri Bircan Usallı Silan, Girik'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Peki Fatma Girik kaç yaşında, nereli? Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

FATMA GİRİK KİMDİR?

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk oyuncu, eski siyasetçi Fatma Girik, Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi.

Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi.

Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu. 180'den fazla filmde rol alan ve ileriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.

Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı.

FATMA GİRİK'İNA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yeşilçam'ın efsanesi, 4 Yapraklı Yonca'nın unutulmaz ismi Fatma Girik, dün akşam Torba Mahallesi'ndeki evinde yardımcılarının çağırdığı sağlık görevlileri tarafından ambulansla Bodrum'daki özel hastaneye kaldırıldı.

Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Sanatçının kardeşi Günay Girik, yaptığı açıklamada, "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı." dedi.

Usta oyuncunun menajeri Bircan Usallı Silan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Sevenlerine duyuru. Fatma Girik oksijen yetersizliğinden dolayı 1-2 gündür hastanede. Değerleri ve oksijen seviyesi normale döndü şu an kritik bir seviyede değil ve gayet iyi. İyi bayramlar herkese.'' ifadelerini kullandı.