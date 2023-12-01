Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıran hareket! 6-1'lik mağlubiyetle dalga geçti Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'a 6-1 yenildiği maçın ardından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti..

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 yenilmesinin etkileri sürüyor.

Tarihi bir fark ile rakibine yenilen Fenerbahçe sosyal medyada gündeme oturdu. Temsilcimiz lider olarak gittiği Nordsjaelland maçının ardından grupta 3. sıraya geriledi.

Futbolseverleri şoka uğratan sonucun ardından eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo sosyal medya hesabından Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşım yaptı.

İşte, Felipe Melo'nun Instagram hesabından yaptığı o paylaşım..

Felipe Melo, Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'a 6-1 yenildiği maçın ardından yaptığı bu paylaşım ile gündeme geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar Felipe Melo'nun bu paylaşımına tepki gösteren binlerce paylaşım yaptılar..