Fenomen Meriç Keskin'in 3 yıllık aşkıydı! Gönlünü Survivor güzeline kaptırdı...

Yağmur Uçar

Sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olan Meriç Keskin ve işletmeci Kemal Varhan yaklaşık 3 yıldır deli dolu bir aşk yaşıyordu.

Herkesin evlenmelerini beklediği çiftten gelen ayrılık haberi kısa sürede gündeme bomba gibi düşmüştü.

Keskin, "Bay Kemal ile kendi yollarımıza gitme kararı aldık" diyerek bu birlikteliğin bittiğini duyurmuştu.

YENİ SEVGİLİ YAPTI

Blog Yağmuru olarak bilinen Yağmur Çevik ise Kemal Varhan'ın gönlünü baş harfi 'A' olan birine kaptırdığını söylemişti.

Varhan’ın eski Survivor yarışmacısı Aysu Keskin ile aşka yelken açtığı iddia edildi.

İşte iddialara sebep olan o kare...