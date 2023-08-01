Film gerçek oldu! Gelin damadı "Salako" yaptı, tasma takıp gezdirdi! Kemal Sunal’ın Salako filmindeki kostümünü giydirip müziği eşliğinde sahnede dolaştıran gelin, sosyal medyaya damga vurdu.

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Düğünlerdeki ilginç adetler, zaman zaman sosyal medyaya yansıyor.

Her yöreye göre değişen düğün adetleri, bu sefer ağızları açık bıraktı.

Bir düğüne ait görüntüler, "Böyle adet olmaz" dedirtti.

"Salako" damat

Görüntülerde, gelin damada tasma takıp "Salako" film müziği eşliğinde sahnede gezdirdi.

Düğüne gelen misafirlerin olayı şaşkınlıkla izlediği görüntüler kameralara yansıdı.

O görüntüler tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bazı kesimler düğünlerde yapılan bu tarz gösterileri eğlenceli bulurken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu tür adetleri 'saygısızlık ve saçmalık' olarak niteledi.