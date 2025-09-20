Forbes Türkiye, 30 yaşın altında 30 vizyoner ve tutkulu genç arıyor

30 yaş altındaki gençleri ilgilendiren haber...

Forbes Türkiye, henüz 30 yaşını doldurmadan fikirleri, cesaretleri ve yaratıcılıklarıyla dünyada iz bırakmaya aday gençleri “Forbes 30 Altı 30” küresel ağına katmaya hazırlanıyor.

30 Eylül’e kadar forbes.com.tr adresinden aday olarak başvuran ya da aday gösterilenler arasından seçilecek inovasyon, yaratıcılık ve girişim evrenlerinin dinamik genç lideri, 18 Kasım 2025’te CVK Park Bosphorus Hotel’de düzenlenecek ödül töreniyle açıklanacak.

KİMLER SEÇİLİYOR

1 Haziran 1995 ve sonrasında doğanların başvurabileceği 30 Altı 30 listesine seçilmek için belli kriterler var.

Öncelikle kişilerin özgeçmişlerine bakılırken belirli bir eğitim ya da kariyer kriteri yok.

İlgi çekici bir özgeçmişinizin olması ise adayı bir adım öteye taşıyor.

Yeni bir buluş ortaya çıkarmak, işinde çok iyi olmak, sektörü baştan aşağı değiştirecek devrimsel bir etki yaratmak veya yeni bir iş yapış şekliyle farkını ortaya koymak adayları bir adım öne çıkarıyor.

DAHA ÖNCE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Forbes markasının doğduğu topraklar olan ABD’de 2011, Avrupa ve Asya’da 2016 yılından beri oluşturulan “30 Altı 30” listelerinde ismi geçen Mark Zuckerberg, LeBron James, Malala Yousafzai, Miley Cyrus gibi pek çok isim, henüz dünyaca tanınmadan önce global arenada öne çıkarılmıştı.

Türkiye’de 2019 yılında ilk defa görkemli bir ödül töreniyle duyurulan listede yer alan spordan Mete Gazoz, Cedi Osman, müzikten Karsu, Aleyna Tilki, girişimcilikten Kerem Deveci, Kaan Günay gibi isimlerin başarılarından da günümüzde sıkça bahsediyoruz.

ÖNEMLİ BİR FIRSAT

18 Kasım 2025’te Forbes Türkiye seçkisine dahil olacak isimler de “30 Altı 30” küresel ağı sayesinde yalnızca global arenada öne çıkmakla kalmayarak fırsatların ve iş birliklerin kapısını aralayan dünyanın en etkin platformunun üyesi haline gelecekler.

30 Altı 30 ödül töreni ise Türkiye’nin parlayan genç yıldızlarını iş dünyasından ve yaratıcı endüstrilerden 30 duayen isimle buluşturacak.

KATEGORİLER NELER

Sosyal Medya - Spor - Yapay Zeka - Eğitim - Medya - Sinema ve Eğlence - Müzik - Pazarlama ve Reklam - Sağlık - Oyun - Finans - Sanat ve Moda- Perakende ve E-ticaret - Girişim sermayesi - Bilim - Sosyal Sorumluluk - Enerji ve Yeşil Teknoloji - Ulaşım ve Mobilite - Yeme & İçme - İmalat ve Sanayi