AA & Ensonhaber

Gazeteci Fulya Öztürk, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2024 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" destekleriyle hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak, birbirinden etkileyici kareleri inceledi. Yarışma, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ve özel olarak eklenen "Özgür Suriye" kategorilerinden oluşuyordu.

FULYA ÖZTÜRK'ÜN OYLADIĞI KARELER

"Özgür Suriye" kategorisinde Haşem Elşerif’in "Özgürlük kulesi", "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım’ın "Kılavuzlar" ve Adsız Günebakan’ın "Karanlığa ışık olanlar" isimli çalışmaları, Öztürk’ün dikkatini çekti.

"Spor" kategorisinde Gökhan Balcı’nın "Şükür", "Günlük Hayat" kategorisinde Lokman Vural Elibol’un "Sis altında" ve "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan’ın "Armut piş" adlı eserlerini seçerek oy kullandı.

"HER BİRİ DERİN BİR HİKAYE TAŞIYOR"

Öztürk, her bir kategoride çok sayıda anlamlı ve etkileyici fotoğrafın yer aldığını belirtti. Seçim yaparken oldukça zorlandığını ifade eden Öztürk, tüm karelerin seçilmeyi hak ettiğini vurguladı.

"Bu fotoğrafların her biri derin bir hikaye taşıyor." diyen Öztürk, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Gerçekten hepsi birbirinden değerli karelerdi. Seçim yapmak çok zor oldu, hepsine oy vermek istedim. Muhteşem bir iş çıkarılmış. Bu anlar, tarihe ve geleceğe bırakılmış çok özel izler. Tüm arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Böylesine önemli çalışmaların devam etmesini diliyorum. Umarım daha nice yıllar bu özel anlar kaydedilir.

Son olarak, fotoğrafların ortaya çıkmasında emeği geçen tüm AA muhabirlerine ve foto muhabirlerine teşekkürlerini ileten Öztürk, onların başarısını takdir etti.