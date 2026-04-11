Gassal dizisi bitti mi, final mi? Gassal 4. sezon duyurusu...

TRT'nin dijital içerik platformu tabii'de yayınlanan Gassal, yine gündeminde ilk sıralarına yerleşti.

Alışılmışın dışında hikâyesi, derin karakter kurgusu ve atmosferik anlatımıyla öne çıkan dizi, 3. kez izleyicilerle buluştu.

Ahmet Kural ve Hande Soral'ın başrolü paylaştığı Gassal'da yeni sezonda kadroya katılan isimler de dikkat çekti.

Timuçin Esen, Öykü Gürman, Yasemin Sakallıoğlu gibi ünlü oyuncular, hikayeyi daha heyecanlı bir yere taşıdı.

Arama motorlarında “Gassal bitti mi?”, “Final yaptı mı?” ve “4. sezon ne zaman?” gibi soruların sıkça sorgulandığı görüldü.

İzleyiciler, hem hikâyenin devam edip etmeyeceğini hem de yeni sezon ihtimaline dair güncel bilgileri yakından takip ediyor.

İşte, Gassal dizisi 4. sezon bilgileri...

GASSAL DİZİSİ BİTTİ Mİ

Dizinin 3. sezonu, “Ölüm, Dilime Dolanan Bir Şarkı Gibi” başlıklı 10. bölümle sona erdi.

GASSAL 4. SEZON VAR MI

Dizi ekibinden veya Tabii platformundan 4. sezon için henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Şu ana kadarki bilgiler henüz resmi olmayan iddialardan oluşuyor.

Dizinin 3. sezonda kadrosuna ünlü isimleri dahil etmesi, yapımın uzun soluklu planlandığını gösteriyor. Kadroya yapılan yatırım, tek sezonluk bir proje olmadığına algısını yaratıyor.

4. sezon onayı gelirse çekimlerin 2026 yaz aylarında başlayıp yıl sonuna doğru yayınlanması bekleniyor.